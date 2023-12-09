В парламенте Болгарии случилась стычка из-за обсуждения отправки бронетехники Украине

В парламенте Болгарии во время обсуждения о решении отправить Киеву списанную бронетехнику случилась драка. Об этом пишет Blitz.

Издание приводит цитаты парламентариев из бурных дебатов, предшествовавших стычке. Сначала на трибуну вышел Ивелин Пырванов из «Вазраждане»: « Не каждый отчет, связанный с нашей безопасностью, может начинаться словами Украина, Украина, Украина. Мы – Болгария».

«Даже во времена холодной войны этих БТР не было на нашей границе. Вы продвигаете свои пророссийские интересы», – заявил в ответ Иво Мирчев из ПП-ДБ.

Однако в драке были замешаны другие. «<...>Ивайло Чорбов в сопровождении других депутатов от группы быстрыми шагами добрался до места, где сидел народный депутат Манол Пейков. Ч орбов бросился на него в тот момент, когда Пейков сидел на своем месте, но в мгновение ока вмешались остальные и предотвратили драку », – пишет издание.

Поведение троих участников ссоры рассмотрят на президентском совете.

Напомним, ранее болгарский Президент Румен Радев наложил вето на соглашение о безвозмездной передаче Киевскому режиму бронированной техники МВД, одобренное парламентом 22 ноября.