Президент Болгарии наложил вето на соглашение о безвозмездной передаче ВСУ бронетехники

Болгарский Президент Румен Радев наложил вето на соглашение о безвозмездной передаче Киевскому режиме бронированной техники МВД, одобренное парламентом 22 ноября. Об этом передает ТАСС.

«Жизнь и здоровье болгарских граждан должны быть основным приоритетом», — заявил глава государства, вернув соглашение на новое рассмотрение в парламент.

Радев считает, что бронированную высокопроходимую технику можно использовать для охраны болгарской границы и помощи населению при бедствиях.

Представители Правительства и парламентского большинства отметили, что депутаты смогут преодолеть вето Президента и предоставить технику Украине.

«Мы имеем необходимое большинство в парламенте, которое преодолеет вето президента», — заявил председатель парламента Росен Желязков.

Повторное рассмотрение ратификации соглашения может состояться уже на этой неделе.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.