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Президент Болгарии наложил вето на соглашение о безвозмездной передаче ВСУ бронетехники
Болгарский Президент Румен Радев наложил вето на соглашение о безвозмездной передаче Киевскому режиме бронированной техники МВД, одобренное парламентом 22 ноября. Об этом передает ТАСС.
«Жизнь и здоровье болгарских граждан должны быть основным приоритетом», — заявил глава государства, вернув соглашение на новое рассмотрение в парламент.
Радев считает, что бронированную высокопроходимую технику можно использовать для охраны болгарской границы и помощи населению при бедствиях.
Представители Правительства и парламентского большинства отметили, что депутаты смогут преодолеть вето Президента и предоставить технику Украине.
«Мы имеем необходимое большинство в парламенте, которое преодолеет вето президента», — заявил председатель парламента Росен Желязков.
Повторное рассмотрение ратификации соглашения может состояться уже на этой неделе.
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