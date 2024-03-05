Вокруг озера в парке Прибрежный в Челнах появится несколько тихих зон отдыха

Рендер: Институт развития городов Татарстана

В 2024 году в челнинском парке Прибрежный началось благоустройство территории вокруг озера Лесное. Ожидается, что в течение года они будут завершены. Что появится на территории озера, в прямом эфире программы «Татарстан онлайн» рассказала директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина.

«Мы планируем несколько отдельных зон „спокойного“ отдыха. Парк Прибрежный не предполагает урбанизированное пространство. Главная доминанта тут лес, а наши функциональные зоны — это только поддержка, чтобы большое количество людей могли добраться до пляжа, до Лесного озера, освоить пешеходный и веломаршрут», — сообщила она.

Рендер: Институт развития городов Татарстана

В течение 2023 года администрация запустила процесс очистки озера и рекультивации берегов. В дальнейшем здесь появятся пирсы, где жители смогут отдохнуть и заниматься спортом, маршрут в твердом покрытии вокруг озера из брусчатки, пресснастила и природного камня. Все склоны озера будут облагорожены и озеленены.

Напомним, парк Прибрежный в Набережных Челнах был создан в 50-х годах прошлого века для берегоукрепления прибрежной полосы. Сегодня он занимает территорию более 300 га. Жители города и окрестностей посещают его для прогулок с детьми и пикников на природе.

В рамках благоустройства в парке Прибрежный уже организованы велопешеходные маршруты, появились спортивная и детская площадки, площадка для выгула собак, система маршрутов для лечебной ходьбы, кафе. Также была благоустроена входная группа от остановки «Дворец спорта».