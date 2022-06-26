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Ру Тат
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Строительство
26 июня 2022  02:00
Эльза Кузнецова

В парке «Прибрежный» в Челнах откроются павильоны со спортоборудованием и кафе

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В этом году в Набережных Челнах будет реализован первый этап благоустройства парка «Прибрежный». Как преобразится челнинский парк, сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета Автограда Айрат Ганиев.

«Будет выполнено благоустройство входной зоны, нового тротуара с велодорожкой. Будет установлено освещение, видеонаблюдение. Будут работать павильоны спортивного оборудования и кафе. На территории парка появится площадка для выгула собак»,— рассказал спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что парк «Прибрежный» в Челнах ждет деликатное благоустройство. Планируется лесное благоустройство без добавления новых крупных объектов.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью.

#парк прибрежный
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