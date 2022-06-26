В парке «Прибрежный» в Челнах откроются павильоны со спортоборудованием и кафе

В этом году в Набережных Челнах будет реализован первый этап благоустройства парка «Прибрежный». Как преобразится челнинский парк, сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета Автограда Айрат Ганиев.

«Будет выполнено благоустройство входной зоны, нового тротуара с велодорожкой. Будет установлено освещение, видеонаблюдение. Будут работать павильоны спортивного оборудования и кафе. На территории парка появится площадка для выгула собак»,— рассказал спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что парк «Прибрежный» в Челнах ждет деликатное благоустройство. Планируется лесное благоустройство без добавления новых крупных объектов.