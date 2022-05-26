В Челнах начались подготовительные работы для реконструкции парка «Прибрежный»

В парке «Прибрежный» Набережных Челнов начались подготовительные работы для реконструкции общественного пространства.

«Подрядчик сделал расписку еще 12 мая. Сейчас начинаются подготовительные работы со стороны бетонных сооружений — это очистительные работы, работы по огораживанию. Сама стройка еще не началась», — уточнила специалист Департамента внешних коммуникаций Программы развития общественных пространств Дания Загидуллина.

В 2022 году планируется благоустроить входную группу, организовать терренкуры (маршруты для лечебных прогулок), детскую и спортивную площадки, площадки для выгула собак. Будет облагорожено 300 гектаров леса. На первый этап реконструкции парка в этом году направлено 150 млн рублей.

В 2023-м предполагается создать лесную набережную, реконструировать лыжную трассу, болотные тропы, набережную яхт-клуба, павильон у яхт-клуба, создать инклюзивную спортивную площадку, организовать пляжи, закольцевать маршрут с твердым покрытием и благоустроить входную зону.

В 2024 году строители реконструируют городскую набережную.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что парк «Прибрежный» в Челнах ждет деликатное благоустройство.