В челнинском парке «Прибрежный» высадили 1 тысячу елей
Накануне в Набережных Челнах на общегородском субботнике была высажена 1 тыс. саженцев елей в парке «Прибрежный». Деревья предоставил «Горзеленхоз», сообщается в Telegram-канале мэрии Челнов.
Высадкой деревьев занималась общественная инициативная группа «Благо детям». Представитель инициативной группы — Ирина Турутина рассказала, что посадка деревьев — это один из семи реализуемых ими проектов — «Озелени город».
В посадке саженцев приняли участие не только жители Челнов, но и других городов Татарстана и России.
В копилке добрых дел инициативной группы множество реализованных проектов в разных городах республики, а в Набережных Челнах благодаря неравнодушным людям появилась парикмахерская комната в центре «Асылташ». В планах — обустройство сенсорной комнаты в центре «Омет».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что парк «Прибрежный» в Челнах ждет деликатное благоустройство.
Фото: https://t.me/nabchelnyofficial