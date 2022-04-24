В челнинском парке «Прибрежный» высадили 1 тысячу елей

Накануне в Набережных Челнах на общегородском субботнике была высажена 1 тыс. саженцев елей в парке «Прибрежный». Деревья предоставил «Горзеленхоз», сообщается в Telegram-канале мэрии Челнов.

Высадкой деревьев занималась общественная инициативная группа «Благо детям». Представитель инициативной группы — Ирина Турутина рассказала, что посадка деревьев — это один из семи реализуемых ими проектов — «Озелени город».

В посадке саженцев приняли участие не только жители Челнов, но и других городов Татарстана и России.

В копилке добрых дел инициативной группы множество реализованных проектов в разных городах республики, а в Набережных Челнах благодаря неравнодушным людям появилась парикмахерская комната в центре «Асылташ». В планах — обустройство сенсорной комнаты в центре «Омет».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что парк «Прибрежный» в Челнах ждет деликатное благоустройство.