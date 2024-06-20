В парке Победы в Казани почтут память погибших во время войны

Завтра, 21 июня, в казанском парке Победы почтут память погибших во время Великой Отечественной войны. Здесь пройдет акция «Огненные картины войны». Молодогвардейцы Татарстана и актив «Единой России» зажгут 30 тысяч свечей, создав портрет Героя Советского Союза, легендарной летчицы Магубы Гусейновны Сыртлановой.

К акции, начало которой запланировано на 21 час, могут присоединиться все желающие. Мероприятие «Огненные картины войны» проходит в российских городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести. Напомним, в 2020 году Казань наряду с 19 городами страны удостоена почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующий указ подписал Президент страны Владимир Путин.

Кроме того, в ночь с 21 на 22 июня, в столице Татарстана пройдет акция «Свеча Памяти». Молодогвардейцы, единороссы, а также жители Казани зажгут лампады в память о павших воинах и пройдут от Парка Горького к Вечному огню в Парке Победы.

Всех, кто желает присоединиться к акции, ждут 22 июня в 01:45 в ЦПКО имени Горького, возле спортивного комплекса «Трудовые резервы».