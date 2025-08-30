В парке на бульваре Серова появится компостер для переработки органических отходов

Мастер-класс по переработке органических отходов прошел сегодня в благоустроенном бульваре по ул. Серова сегодня в Казани. Здесь открылся общественный огород, посетить который могут маломобильные люди.

«Также сегодня здесь проходят мастер-классы по посадке зелени, многолетних и многолетних растений в клумбы и грядки общественного огорода», – сообщила «Татар-инфрму» участник проекта «Верни в грунт» Татьяна Павлова.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Проект «Верни в грунт» развивает у жителей Казани полезную экопривычку – призывает отделять пищевые отходы для последующего компостирования. Для этого создается необходимая инфраструктура, установлены два компостера в парке Урицкого и в парке Крылья Советов.

«В конце сентября планируется установка компостера в парке на бульваре Серова. Каждый житель Казани сможет приехать в любое время суток, чтобы сдать пищевые отходы в компостеры на переработку. Тогда они не отправятся на свалку. На свалках именно пищевые отходы становятся источником парникового газа – метана, из-за которого происходят изменения климата», – отметила Павлова.

Из-за гниения пищевых отходов появляется неприятный свалочный запах, из-за которого страдают горожане. От фильтрата страдает почва, загрязняются грунтовые воды.

«Поэтому важно разделять пищевые отходы и сдавать их на переработку», – заключила Павлова.

Благодаря компании «СИБУР» в парке на ул. Серова появился экопавильон. Он выполняет несколько социально значимых функций. Это многофункциональная зона для проведения лекций, экоуроков и общественных встреч. Горожанам доступен образовательный уголок с книгами и просветительскими стендами. Снаружи павильона в будущем заработает фандомат для сбора использованных ПЭТ-бутылок и отправки их на переработку.

Утилизация отходов соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вторую очередь благоустроенного бульвара по ул. Серова в Казани, спроектированного с учетом потребностей людей с особенностями развития и инвалидностью, посетил в День республики Раис Татарстана Рустам Минниханов. Его сопровождали мэр Казани Ильсур Метшин и директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.