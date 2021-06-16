В парке «Крылья Советов» состоится первое занятие проекта «Танцплощадка»

В парке «Крылья Советов» начнется свою работу проект «Танцплощадка». Первое занятие по танцам состоится завтра, 17 июня.

«Раз в месяц, по четвергам, мы будем танцевать вальс, танго, рок-н-ролл, фокстрот и другие танцы под ритмы 40-80-х годов», — говорится в сообщении Дирекции парков и скверов.

Участники проекта смогут насладиться летним вечером, парком и красивой музыкой — при этом организаторам совершенно не важен уровень подготовки: танцевать могут и профессионалы, и новички.

Занятия запланированы на 17 июня, 15 июля, 12 августа и 9 сентября. Начало — в шесть часов вечера, вход свободный.

В Дирекции парков предупреждают, что занятия могут быть отменены или перенесены в случае непогоды. «Поэтому рекомендуем обмениваться контактами с преподавателями, чтобы быть в курсе изменений, а также следить за объявлением в нашем аккаунте», — предупредили организаторы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Дирекция парков и скверов сформировала ближайшую программу проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт».