Дирекция парков и скверов сформировала ближайшую программу проекта «Хәрәкәттә – бәрәкәт»

Спортивные и творческие занятия на татарском языке ждут казанцев и гостей столицы в этом месяце в рамках реализуемого проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт» (В движении — жизнь). Об этом ИА «Татар-информ» сообщила дирекция парков и скверов Казани.

На Набережной озера Кабан 18 июня артистка Госансамбля песни и танца РТ Алсу Магсумзянова и хореограф Гульсина Галимуллина проведут перформанс и мастер-класс по татарскому танцу «Чабата».

В парке «Черное озеро» 23 июня хореограф Марсель Нуриев научит желающих двигаться в ритме танца без заготовленных движений.

Обучиться дыхательным практикам можно будет на Набережной озера Кабан 28 июня. Занятие проведут продюсер Ильшат Рахимбаев и сценарист Гульнара Иванова.

Напомним, что в Год родных языков и народного единства в Татарстане в парках и скверах Казани проходят открытые хореографические и спортивные занятия на татарском языке. Занятия в рамках проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт» будут проходить в течение лета этого года.