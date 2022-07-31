В парке «Дубрава» в Кайбицах состоялся мусульманский детский Сабантуй

В парке «Дубрава» в Кайбицах состоялся мусульманский Сабантуй для 200 детей, которые посещали летние духовно-оздоровительные центры при районных мечетях в каникулы. Об этом пишут «Кайбицкие зори».

Юных участников праздника плуга приветствовали имам-мухтасиб района Дамир Гиниятуллин и глава муниципального образования Альберт Рахматуллин.

Традиционно организаторы Сабантуя подготовили много народных игр. Дети прыгали в мешках, разбивали горшки, перетягивали канат, девочки прыгали со скакалками, мальчики подтягивались на турнике, бегали наперегонки. Игры проходили в разных возрастных категориях. Дети, проявившие активность и ловкость, получили призы: мячи, ракетки, наборы карандашей и пластилина, наушники, компьютерные мышки и много других полезных подарков.

К проведению Сабантуя в качестве организаторов игр привлекли и восемь шакирдов медресе «Мухаммадия», которые проходили двухнедельную практику в Кайбицком районе.

Для детей также работали игровые аттракционы. Также все желащие могли угоститься вкусным пловом, который был приготовлен в большом казане.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что XV Всероссийский детский мусульманский Сабантуй прошел 17 июля в селе Бурбаш Балтасинского района. Он был посвящен 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.