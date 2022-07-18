В Татарстане состоялся детский мусульманский Сабантуй

XV Всероссийский детский мусульманский Сабантуй прошел 17 июля в селе Бурбаш Балтасинского района Татарстана. На этот раз он был посвящен 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Сабантуй собрал на одной площадке более 5 тыс. человек всех возрастов и стал самым масштабным из всех семейных праздников, проводимых в республике по случаю Курбан-байрама. Событие должно было привить подрастающему поколению любовь к татарским народным традициям.

Сабантуй открылся театрализованным представлением, изображающим распространение ислама в Волжской Булгарии. Потом состоялись выступления детских творческих коллективов и чтецов Корана.

«Тысячу сто лет назад на земле Болгар наши предки объявили всему миру, что они образом жизни выбирают ислам. Этот Сабантуй также должен напомнить, что аманат нужно беречь и передавать потомкам. Только тогда наш народ будет жить и двигаться вперед. Родной язык — это наша судьба, которая не поддается изменениям», — заметил в своем выступлении главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев. Он обратил внимание на то, что каждый в ответе за сохранение родного языка и религии и за благополучие родного края.

В свою очередь глава Балтасинского района Рамиль Нотфуллин отметил, что для стабильного развития России очень важно, чтобы религия и дружба народов были крепкими и едиными.

Заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов поприветствовал гостей и участников Сабантуя от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова и поздравил с национальным праздником. «Многолетний труд Джалиля хазрата и мусульманский детский Сабантуй — это большой проект, имеющий большое значение. Этот проект необходимо хотя бы частично включить в программу традиционного Сабантуя, который проходит в сельских районах», — подчеркнул он.

От имени муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина собравшихся на праздник поприветствовал его первый заместитель Ильфар хазрат Хасанов.

После начала Сабантуя дети из разных регионов начали состязаться и получать призы. Всего в программу национального праздника включили около 30 соревнований. Среди них были бег (девочек и мальчиков), армрестлинг в двух весовых категориях, разбивание горшков, перетягивание палки и веревки, ловля петуха, бег в мешках, лазанье по столбам и другие национальные игры. В отличие от предыдущих годов, они проходили одновременно с турниром по татарской национальной борьбе корэш. Певцы Ильяс Халиков и Марсель Вагизов, артист театра имени Карима Тинчурина Зуфар Харисов и обычные дети исполнили мунаджаты, религиозные песни и стихи.

Когда настало время полуденного намаза, все встали на молитву. Намаз возглавил Джалиль Фазлыев, дуа прочитал Ильфар Хасанов.

К вечеру стали известны результаты соревнований по борьбе корэш. Они проходили среди юношей, не достигших 18-летнего возраста, в весовых категориях до 32, 45, 60, 65, 75 и свыше 75 килограммов. Турнир собрал 90 юных борцов из Казани, Набережных Челнов, Тукаевского, Актанышского, Альметьевского, Тюлячинского, Сабинского, Кукморского, Балтасинского, Атнинского и Арского районов, а также из Кировской области.

Обладатель главного приза, скутера, были выбран среди победителей в различных весовых категориях путем жеребьевки. Победителем в весовой категории до 32 килограммов стал Аяз Файзрахманов из Арска. В борьбе среди духовных лиц первое место занял Ильназ Ибрагимов из села Олуяз, получивший в качестве приза барана. А в борьбе среди взрослых одержал победу Миннегали Шакиров из Бурбаша.

Во время праздника работали многочисленные аттракционы, игровые залы, торговые точки и места халяльного питания. Для всех гостей и участников Сабантуя обязательным условием было соблюдение мусульманского дресс-кода: мужчины были в тюбетейках, женщины — с покрытыми головами.