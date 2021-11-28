В парке «Дружба» Менделеевска появится ледяной городок с лабиринтами и горками

Эскиз предоставлен пресс-службой Менделеевского района РТ.

В Менделеевске стартовала подготовка к Новому году. В этом году в парке «Дружба» возведут ледяной городок. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Менделеевского района.

Фишкой ледяного городка станет горка для малышей, которая будет выполнена полностью изо льда, на ее заливку потребуется 170 тыс. рублей. Также в городке появится лабиринт, на его обустройство будет направлено 320 тыс. рублей.

Украсит парк искусственная ель, снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, ледяная фигура символа наступающего года — тигра. Отдохнуть и сфотографироваться можно будет на ледяном троне высотой 1,8 метра. Кроме того, 18 деревьев в парке украсят гирляндами. Привлечет посетителей в парк деревянная горка высотой 3,6 метра и длиной 22 метра.

Парк «Ушковские острова» украсят многочисленные гирлянды длиной до 1 тыс. метров, они охватят 62 столба и протянутся вдоль детской площадки и катка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Менделеевске зальют каток под открытым небом.