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Ру Тат
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Общество
11 ноября 2021  03:47
Эльза Кузнецова

В Менделеевске зальют каток под открытым небом в парке «Ушковские острова»

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В Менделеевске зальют каток под открытым небом в парке «Ушковские острова»

В Менделеевске началась подготовка города к Новому году. В этом году планируется открытие ледового катка под открытым небом в парке «Ушковские острова» с прокатом коньков, местом для переодевания и торговыми точками с горячими напитками. Об этом на городской планерке сообщил руководитель исполкома Менделеевского района Радмир Беляев. 

«Каток будет залит на площади 800 квадратных метров, заливку начнем с первых стабильных морозов», — уточнил ИА «Татар-информ» начальник Управления по делам молодежи и спорту Рашат Фаизов.

На этой площадке каток будет заливаться второй год подряд. Планируется, что он будет оформлен новогодней иллюминацией.

Открытие главной городской елки запланировано на 17 декабря. Она будет установлена на площади у Дворца культуры имени С. Гассара. Также здесь появятся снежные и ледяные скульптуры, горки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Альметьевске завершается установка центральной новогодней елки и заливка катка.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ. 

#ледовый каток
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