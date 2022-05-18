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Ру Тат
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Общество
18 мая 2022  09:10

В парке «Черное озеро» появились пять дог-боксов

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В парке «Черное озеро» установлены пять дог-боксов. Установка специальных урн поможет поддержанию чистоты в общественном пространстве, уверены в Дирекции парков и скверов Казани.

Дог-боксы ранее уже появились в нескольких общественных пространствах столицы РТ: Горкинско-Ометьевском лесу, на бульваре по улице Фучика и в парке «Комсомолец». Также «Татар-информ» сообщал, что автоматы с одноразовыми пакетами для уборки за домашними животными предложили установить в парках в Нижнекамске.

#домашние животные #парки и скверы
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