В парке «Черное озеро» появились пять дог-боксов

В парке «Черное озеро» установлены пять дог-боксов. Установка специальных урн поможет поддержанию чистоты в общественном пространстве, уверены в Дирекции парков и скверов Казани.

Дог-боксы ранее уже появились в нескольких общественных пространствах столицы РТ: Горкинско-Ометьевском лесу, на бульваре по улице Фучика и в парке «Комсомолец». Также «Татар-информ» сообщал, что автоматы с одноразовыми пакетами для уборки за домашними животными предложили установить в парках в Нижнекамске.