Два памп-трека открылись в парке «Березовая роща» в Зеленодольске

В парке «Березовая роща» в Зеленодольске завершилась третья очередь благоустройства. Накануне здесь были открыты два памп-трека — взрослый и детский. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Площадь детского памп-трека составляет 360 квадратных метров, взрослого — 1040. Также здесь построены смотровая площадка, входная группа, выполнено благоустройство территории.

На церемонии открытия все желающие могли пройти мастер-класс от Федерации самокатного спорта. Специалисты обучали горожан катанию на велосипедах, роликах, скейтбордах и самокатах.

Мероприятие посетил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев: «Отличная зона для отдыха, все сделано безопасно и комфортно. Уверен, теперь парк будут посещать еще больше зеленодольцев и гостей города!» — отметил глава района.

Сумма строительства третьей очереди составила 59 млн рублей.

Напомним, благоустройство второй очереди парка «Березовая роща» завершилось в прошлом году. Общественное пространство стало настоящим центром притяжения жителей и гостей города. Бывший пустырь с выходом на майдан, где ежегодно проходит празднование национального праздника Сабантуй, стал местом прогулок, приятных встреч и пикников.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на первый и второй этап благоустройства парка «Березовая роща» было выделено более 222,6 млн рублей. Из них более 129,2 млн — на первую, более 93,4 млн рублей — на вторую.