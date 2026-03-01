В парках Казани проведут бесплатные занятия для собак и их хозяев

В марте в четырёх общественных пространствах города пройдёт серия бесплатных мероприятий для владельцев собак. Горожанам с питомцами предлагают присоединиться к совместным прогулкам, тренировкам для щенков и занятиям по аджилити, сообщает официальный портал Казани.

Сегодня, 1 марта, в 12:00 состоится поход с собакой по территории Большого Голубого озера. В субботу, 7 марта, в 12:00 участников ждут в лесопарке «Дубрава» — сбор у кофейни.

14 марта в 15:00 в парке Победы (в конце аллеи) пройдёт «щенячий час» для владельцев подрастающих питомцев.

Завершит программу 28 марта занятие по аджилити — преодолению полосы препятствий. Встреча состоится в 15:00 в парке имени Горького, сбор у часов.

Все мероприятия проведёт кинолог, специалист по поведению собак Полина Кучеева.

К участию допускаются щенки старше трёх с половиной месяцев, прошедшие вакцинацию, обработку от паразитов и карантин.