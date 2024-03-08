В парках Казани пройдут бесплатные тренировки для начинающих собаководов

В казанских парках, на площадках для выгула собак, пройдут «Щенячьи часы». Начинающие собаководы смогут принять участие в них бесплатно, сообщает в своем телеграм-канале Дирекция парков и скверов города.

Во время занятий щенки смогут вместе играть и тренироваться под постоянным контролем специалиста по дрессировке. Также владельцам расскажут, как понять язык тела животных, воспитать и социализировать питомца.

Первое занятие состоится 10 марта в парке «Крылья Советов», второе — 17 марта в парке им.Тинчурина. 24 марта собаководы смогут принять участие в мероприятии в Горкинско-Ометьевском лесу, 31-го числа — в парке у ДК им.Саид-Галеева. Все тренировки будут начинаться в 13.00.

Участие в занятиях бесплатное, однако нужно пройти регистрацию у тренера. Обязательное условие: щенкам должно быть не меньше трех с половиной месяцев, должны быть пройдены период карантина и вакцинация, обработка от паразитов.