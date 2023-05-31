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В парках и скверах Казани 1 июня стартует летний проект «Литературная веранда»
1 июня в Казани состоится открытие проектов «Библиолето — 2023» и «Литературная веранда», которые республиканская детская библиотека им.Роберта Миннуллина подготовила ко Дню защиты детей. Об этом на тематической пресс-конференции сообщила директор республиканской детской библиотеки Ирина Мухаметгареева.
«Международный день защиты детей — самый главный для нас праздник, так как мы работаем с детской аудиторией», — отметила спикер.
На открытии проекта «Библиолето» пройдут экскурсии-квесты по библиотеке «Здравствуй, солнечное Лето» с призами и загадками. Ребят также ожидает веселая программа, игры и музыкальная викторина.
Помимо этого, в парках «Континент» и «Белые цветы» 1 июня стартует проект «Литературная веранда» с мастер-классами по созданию собственной закладки для книги и креативным рисованием мелками на асфальте. Гости праздника также будут разгадывать загадки, участвовать в конкурсах и собирать пазлы.
«С 15.00 до 17.00 мы всех ждем в парках», — пригласила Ирина Мухаметгареева.
Мероприятия Республиканской детской библиотеки продолжатся и после Дня защиты детей. Так, например, откроется проект «Выездная библиотека».
«Мы выезжаем в лагеря. Непосредственно 12 июня мы стартуем в детский оздоровительный лагерь „Мирас — наследие“, а затем переезжаем в „Байтик“», — рассказала спикер.
Ранее «Татар-информ» сообщал, как в Казани отметят День защиты детей.
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