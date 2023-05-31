Цирк Никулина, «Уен-фест» и юные экскурсоводы: как в Казани отметят День защиты детей

Завтра в Казани отметят Международный День защиты детей – праздник посвятят Году национальных культурных традиций, объявленному Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Учреждения культуры подготовили обширную программу для юных казанцев и их семей. Об этом на тематической пресс-конференции сообщила первый заместитель министра культуры Юлия Адгамова.

В Пушечном дворе на территории Казанского Кремля пройдет финальный тур III Международного фестиваля-конкурса традиционных народных игр «УенФест», в рамках которого будут организованы интерактивные площадки с национальными играми народов Поволжья.

«Через традиции, через игру мы постигаем себя», — отметила Адгамова.

Все события 1 июня будут ориентированы на семейную аудиторию, подчеркнула спикер. «Мы сделали упор на то, чтобы люди приходили семьями — с мамами, папами, бабушками, дедушками», — добавила она.

В Казанском цирке состоится торжественное мероприятие, посвященное открытию юбилейного 10-летнего года Республиканского культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника». В мероприятии планирует принять участие генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин.

«За десятилетие проект вырос с республиканского до федерального уровня. Мы очень рады, что „Культурный дневник школьника“, который зародился на нашей территории, в дальнейшем был транслирован на федеральный уровень», — подчеркнула замминистра.

В музеях столицы Татарстана пройдет традиционная акция «Музей — территория новых возможностей» для юных экскурсоводов городских школ. Ученики проведут экскурсии в экспозиционных залах Национального музея РТ и его филиалах для детей, находящихся в летних школьных лагерях.

Площадками для проведения акции станут Национальный музей Татарстана, музей Е.А. Боратынского, Литературный музей Габдуллы Тукая, музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Ш.Камала, музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и музей А.М. Горького в селе Красновидово.

«Призываем вас съездить в музей Горького в селе Красновидово — это единственный сельский музей на территории Российской Федерации. Он очень аутентичный, интересный», — пригласила Адгамова.

В театре кукол «Экият» также предусмотрена интересная программа – 1 июня здесь пройдет показ спектакля «Страна чудес Алисы» для детей участников спецоперации. На площади возле театра для юных зрителей будет организована праздничная театрализованная концертная программа с песнями, танцами и конкурсами.

В сквере Зайни Султана, который находится рядом с мечетью «Аль-Марджани» и набережной озера Нижний Кабан «Татаркино» и МБУ «Историческая среда» организуют детский праздник «Детство слаще меда». В первый день лета юных казанцев ждут песни и танцы, мастер-класс по зумбе, веселые конкурсы, подарки и сладкое угощение. Вход для всех желающих — бесплатный.

«Ждем вас всех на празднике. Всех будем рады видеть», — заключила Юлия Адгамова.