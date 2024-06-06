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В парках и дворах Альметьевска оборудуют спецточки для полива растений
В Альметьевске за счет муниципалитета будут организованы специальные точки полива во дворах и общественных пространствах. Эти меры связаны с тем, что в прошлом году зеленым насаждениям не хватало влаги, пояснил во время прямого эфира глава района Тимур Нагуманов.
«Отрадно отметить, что во дворах многие жители проявляют сами инициативу, не дожидаясь, когда кто-то придёт для них это сделает. Они самостоятельно ухаживают за растениями во дворах, но также активно работают некоторые управляющие компании и наши ТОСы. Для удобства жителей и коллег мы приняли решение установить специальные точки полива в тех дворах, в которых у нас есть активные участники по озеленению палисадников», — отметил спикер.
Теперь жителям не придется ходить с ведрами с верхних этажей, а расходы по использованной воде муниципалитет берет на себя. Сейчас данный проект находится на этапе согласования, составляется смета.
«Забота об окружающей среде остается одним из ключевых направлений нашей работы. В Альметьевске на регулярной основе проводят работы по озеленению и благоустройству дворовых территорий, высаживают деревья и цветы. Такие же спецточки будут организованы в общественных пространствах в летний период», — отметил Тимур Нагуманов.
Если у жителей есть желание участвовать в озеленении своего двора, то можно обратиться в управляющую компанию или в МБУ «Департамент развития».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевске после обновления заработал открытый бассейн возле пляжа.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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