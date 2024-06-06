В Альметьевске после обновления заработал открытый бассейн возле пляжа

В Альметьевске заработал открытый бассейн, который прилегает к городскому пляжу. Первые посетители уже побывали в обновленном пространстве, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

В этом году для бассейна было закуплено 100 новых лежаков, проведен косметический ремонт, приобретена станция автоматической дозации химических реагентов.

«Это нужно для того, чтобы вода оставалась в надлежащем качестве, но при этом не превышался уровень хлорирования, чтобы не вызывать аллергических реакций и раздражения», — прокомментировал Тимур Нагуманов во время прямого эфира.

В прошлом году был проведен капитальный ремонт площадки для волейбола, установили сетки, дополнительно завезли песок, сделали новые трибуны.

Военнослужащие и семьи бойцов СВО могут посещать бассейн на безвозмездной основе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году в Альметьевске комплексно благоустроят седьмую очередь Каскада прудов. Проектные решения будут разрабатываться с учетом пожеланий горожан.