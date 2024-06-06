Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Альметьевске после обновления заработал открытый бассейн возле пляжа
В Альметьевске заработал открытый бассейн, который прилегает к городскому пляжу. Первые посетители уже побывали в обновленном пространстве, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
В этом году для бассейна было закуплено 100 новых лежаков, проведен косметический ремонт, приобретена станция автоматической дозации химических реагентов.
«Это нужно для того, чтобы вода оставалась в надлежащем качестве, но при этом не превышался уровень хлорирования, чтобы не вызывать аллергических реакций и раздражения», — прокомментировал Тимур Нагуманов во время прямого эфира.
В прошлом году был проведен капитальный ремонт площадки для волейбола, установили сетки, дополнительно завезли песок, сделали новые трибуны.
Военнослужащие и семьи бойцов СВО могут посещать бассейн на безвозмездной основе.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году в Альметьевске комплексно благоустроят седьмую очередь Каскада прудов. Проектные решения будут разрабатываться с учетом пожеланий горожан.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»