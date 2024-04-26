В параде Победы в Набережных Челнах примут участие 34 расчета

В Набережных Челнах накануне начались репетиции парада Победы. Участие в нем примут 34 парадных расчета, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

В колоннах маршем пройдут студенты 11 городских учреждений высшего и профессионального образования, расчет центра «Форпост», сводный оркестр кадетской школы №82, учащиеся колледжа искусств и музыкальных школ города, а также два парадных расчета «Юнармии» (состоящие из учеников школ №84, 30 и 42).

По сложившейся традиции перед началом парада выступит сводный хор школьников из школ №34, 60, 5 и 30, гимназий №78 и 57 и детской школы искусств №7.

До 27 апреля репетиции будут проходить на плацу кадетской школы №82, а в мае у мемориала «Родина-мать» на проспекте Мусы Джалиля, перед Вечным огнем. Помимо учащихся, окажутся задействованы представители силовых структур, кавалеристы, автомобильная техника.

Сам парад Победы по традиции пройдет 9 мая у мемориального комплекса «Родина-мать», начало запланировано на 10 часов.

Кроме того, с 1 мая в Набережных Челнах начнут проводить экскурсии ко Дню Победы. Музей Боевой славы готовится к открытию в новом здании. Общественная организация «Полевая почта Герат» по техническим причинам была вынуждена свернуть экспозицию. Волонтерам помогла администрация города, власти предоставили им другое помещение. Первым посетившим музей стал Герой России Артур Орлов, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Кроме того, в парках и скверах Набережных Челнов до Дня Победы раздадут 10 тыс. георгиевских лент.