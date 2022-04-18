В параде Победы в Москве примут участие 11 тыс. военных

В параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Москве планируют задействовать 11 тыс. военных, а также более 200 единиц военной техники. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Минобороны страны.

«Всего при подготовке к параду на Красной площади задействовано 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов», – рассказали в ведомстве.

Во время репетиции в подмосковном Алабино прошли 33 парадных расчета: с участием слушателей и курсантов военно-учебных заведений Минобороны, офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей Западного военного округа, воспитанников суворовских и нахимовских училищ, кадетского корпуса, участников движения «Юнармия», а также терских и кубанских казаков.

В составе механизированной колонны боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и «Курганец-25», танки Т-72БЗМ, Т-90М, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», гаубицы «Мста-С», комплексы ПВО «Тор-М2», техника воздушно-десантных войск и ракетных войск стратегического назначения и другие.