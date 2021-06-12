В параде дружбы народов в Казани поучаствовали около 1 тыс. человек

На Кремлевской набережной в Казани стартовали мероприятия, посвященные Дню России. В частности, представители разных народов, проживавших в Татарстане, в национальных костюмах приняли участие в параде.

«Искренне рад, что уже не первый год молодежь республики проходит многонациональным маршем по улицам Казани. Это одно из тех мероприятий, когда молодые люди загодя начинают готовиться. Отрадно, что это не инициатива откуда-то сверху, а идея самих ребят», — отметил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Он подчеркнул, что в Татарстане в мире и согласии проживают более 170 национальностей. И символично, что именно в День России молодые люди показывают свое уважительное отношение к традициям народов.

На набережной также прошел концерт, где хореографические и вокальные коллективы города исполнили номера, демонстрирующие самобытность разных народов Татарстана. Во время него жителей РТ с праздником поздравил Президент республики Рустам Минниханов.

Кроме того, сегодня стартовал этно-фестиваль «Таба», где казанцы и гости столицы РТ смогут поближе познакомиться с культурой и ремесленным искусством других народов, а также приобрести одежду и аксессуары с национальным колоритом.

«На фестивале „Таба“ молодые люди демонстрируют, что национальный колорит должен быть актуальным для молодежи», — добавил Фаттахов.

Для молодого человека очень важен бренд, и этот фестиваль показывает, что национальная стилистика крайне актуальна для молодого поколения, заявил министр.

Этно-маркет на Кремлевской набережной и музыкальный фестиваль будут длиться до 6 часов вечера.