Минниханов: Главное достояние России — это единство народа

Президент Татарстана поздравил казанцев с Днем России во время концерта на Кремлевской набережной. На сцене выступили хореографические и вокальные коллективы города. Они исполнили творческие номера, презентующие самобытность проживающих на территории республики народов.

«Каждый из нас ощущает личную причастность к грандиозным свершениям и Великим Победам. Веками созидалось и укреплялось наше великое государство. Россия обладает уникальным историко-культурным наследием. Главное достояние — это единство народа», — сказал руководитель республики.

Он напомнил, что 2021-й объявлен в Татарстане Годом родных языков и народного единства, и подчеркнул, что на набережной собрались люди разных национальностей и поколений. Отрадно, что в мероприятии активно участвует молодежь.

«Именно молодежи предстоит продолжить славные традиции своих отцов и дедов, а также приумножить славу великой России», — добавил Минниханов.

Президент прогулялся по набережной, поговорил с казанцами и гостями города, а также поприветствовал членов студенческих трудовых отрядов, которые собрались для открытия третьего трудового триместра.

Кроме того, руководитель республики посетил этно-маркет на фестивале «Таба» и поговорил с участниками парада дружбы народов.

Фото: пресс-служба Президента РТ.