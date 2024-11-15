Герои России приняли участие в митинге памяти в Пестрецах

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Герои Российской Федерации Валерий Куков и Николай Осыковый приняли участие в митинге памяти: в Пестречинской второй школе появилась доска памяти в честь участника специальной военной операции Алексея Кирюшина, погибшего при выполнении воинского долга.

За героизм и отвагу боец посмертно награжден орденом Мужества. Награду передали матери, вручил ее ветеран военной службы Фарит Валеев со словами: «Храните этот орден как реликвию».

Алексей Кирюшин родился 24 декабря 1978 года в селе Пестрецы. Он был самым старшим из трех сыновей, поэтому отвечал за младших, защищал их, был опорой. Сначала учился в первой школе райцентра, после перешел во вторую. После выпуска поступил в Ленино-Кокушкинское СПТУ. Затем молодого человека призвали в армию. Он служил рядовым стрелком. После возвращения женился, в 22 года стал отцом. Работал строителем, был мастером на все руки. На спецоперацию отправился по мобилизации.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

По словам младшего брата Алексея, Дениса, повестку тот принял спокойно. «Если призвали — значит, надо идти. Не бегать же! У каждого из нас есть долг перед Родиной, и брат его выполнил ценой своей жизни. Когда созванивались, он не рассказывал, что там происходит. Разговаривали про его самочувствие, состояние здоровья. Отвечал всегда, что всё хорошо. Он всегда был мужественным, никогда не жаловался», — рассказал Денис.

Жизнь рядового Кирюшина оборвалась 26 мая 2023 года на территории Донецкой народной республики после атаки беспилотников. Ему было 44 года. Покоится Алексей Кирюшин рядом с женой, которая умерла от болезни во время его службы на СВО. Муж смог добиться отпуска по семейным обстоятельствам, чтобы приехать на похороны супруги. Он погиб через два дня после того, как вернулся обратно на передовую. У Кирюшиных остался 25-летний сын.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В памятном митинге также приняли участие представители руководства района и социальный координатор госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в муниципалитете Физалия Никитина. Руководитель исполкома Пестречинского района Ильназ Давлетханов выразил благодарность матери за сына — настоящего патриота своей страны.

«Алексей Васильевич с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах. Мы всегда будем помнить наших доблестных воинов, отдавших свою жизнь за Отечество, за мирную жизнь будущих поколений», — сказал он.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Пестречинский район РТ посетила делегация Российской Ассоциации Героев, которая ставит своей целью патриотическое воспитание подрастающего поколения. В составе делегации прибыли Герой России, гвардии полковник, председатель Фонда помощи военнослужащим, депутат парламента республики Северная Осетия Валерий Куков и Герой РФ, полковник, летчик-испытатель, кандидат технических наук Николай Осыковый. Они провели для школьников урок мужества. Также гости посетили музей Ленина.