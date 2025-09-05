«В память о подвиге»: в Новошешминске открыли мемориальную доску герою СВО

В селе Новошешминск состоялась церемония открытия мемориальной доски участнику специальной военной операции Владиславу Курбатову, героически погибшему при исполнении воинского долга. Памятный знак установили в парке «Патриот» – месте, которое стало символом мужества и любви к Родине.

Почтить память героя пришли его родные и близкие, представители власти и общественности. Среди участников мероприятия был депутат Государственной Думы Айдар Метшин, который лично выразил слова поддержки и соболезнования семье Владислава.

Изначально мемориальная доска находилась на здании Новошешминской гимназии, однако по просьбе родителей бойца ее перенесли в более доступное и значимое место – парк «Патриот».

За героический поступок Владислав Курбатов награжден орденом Мужества (посмертно). Выступая перед собравшимися, Айдар Метшин подчеркнул значимость подвига Владислава Курбатова для всей страны.

«Мужество Владислава заслуживает самого глубокого уважения. Он отдал жизнь за нас, за мирное небо над нашей головой. Наш священный долг – сохранить память о его подвиге и передать ее будущим поколениям. Такие герои, как Владислав, являются настоящим примером доблести, чести и беззаветной любви к своему Отечеству», – сказал он.

Церемония завершилась минутой молчания. Присутствующие склонили головы в память о Владиславе Курбатове и всех воинах, отдавших свои жизни за Родину. К подножию мемориальной доски были возложены живые цветы.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.