«Домой тебя ждали всем Нижнекамском»: коллеги вспоминают журналиста Александра Комарова

Сегодня к мемориалу журналиста Александра Комарова в здании телерадиокомпании «НТР» возложили цветы от имени руководства АО «Татмедиа». Ровно год назад Александр геройски погиб в боях за Угледар в составе татарстанского именного батальона «Алга», куда пошел добровольцем.

Александр не служил в армии по призыву, но считал, что встать в строй на защиту Родины — это честь и обязанность каждого. Он добивался этой возможности, доказывая свое право сражаться за страну.

«В голове всегда были мысли, что что-то происходит и нужно внести свой вклад для Победы. Когда была объявлена мобилизация, понял, что нужно помочь», — сказал Александр в последней беседе.

На последнее интервью Александра уговаривали долго. В двадцатиминутном ролике он рассказал о важном для него — Родине, патриотизме, долге, выборе. Тогда зритель узнал, что боец уходит в зону СВО добровольцем.

«Домой тебя ждали всем Нижнекамском. Но горькая правда разбила все надежды. Шестого февраля ты погиб в боях под Угледаром. Проводить тебя в последний путь пришел весь город, а посмертно ты был награжден орденом Мужества», — вспоминают коллеги Александра.

Александр был одним из самых ярких телевизионных мастеров Татарстана. Он начал работать на телеканале «НТР» в 2010 году корреспондентом, ведущим новостей, а в последние годы возглавлял отдел производства программ.

На протяжении многих лет по собственной инициативе выезжал на раскопки в составе поискового отряда «Нефтехимик» на места боев Великой Отечественной войны, снимал об этом репортажи и фильмы. В основном ездил в Городищенский район Волгоградской области и в Карелию.

Александр Комаров прожил всего 37 лет.

«Ты всегда будешь жить в наших сердцах, в своих работах, в своих фильмах. Цикл твоих передач „Дорогами памяти“ заставит задуматься о важном еще не одно поколение. А наша дорога памяти о тебе будет бесконечной. Наш друг и герой, Александр Комаров...» — уверены его коллеги.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.