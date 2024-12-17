В оздоровительных лагерях Альметьевска отдохнут порядка 100 детей бойцов СВО

В зимние каникулы, с 2 по 8 января 2025 года, в оздоровительных лагерях на территории Альметьевского района отдохнут дети участников специальной военной операции.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в настоящее время идет набор детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно. Путевки детям бойцов СВО предоставляются бесплатно. Отдыхом планируется охватить порядка 100 детей.

Желающим получить путевку необходимо обратиться в Молодежный центр (Ленина, 21, кабинет 35). При себе необходимо иметь документы в электронном виде: паспорт матери (фото+прописка), ИНН и СНИЛС матери, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, справку о мобилизации отца ребенка.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.