В отреставрированном корпусе медресе «Мухаммадия» начался учебный процесс

В отреставрированном историческом корпусе медресе «Мухаммадия» начались занятия. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.



На сегодняшний день учебный корпус полностью оснащен новой мебелью, компьютерной и специальной учебной техникой и кондиционерами. В ходе реставрационных работ в здании был проведен демонтаж облицовки, а также отбивка штукатурки стен и потолков. Помимо этого, были убраны перегородки, произведена теплозвукоизоляция перекрытия, подшивка потолка из доски, очистка фасада и ряд других работ.



Более того, в здании были заменены оконные рамы, двери и кровля. Теперь в образовательном учреждении находятся семь учебных классов, две учительские, молитвенная комната и читальный зал. Также в помещении появились два класса для маломобильных групп населения, два лингафонных кабинета, гардеробная, тахаратная и два кабинета информатики.



Реставрация комплекса медресе «Мухаммадия» продолжится ремонтом двухэтажного общежития при учебном заведении. В разные годы в отношении здания проводились исследования и оснований для включения его в реестр выявленных объектов культурного наследия не было выявлено. Намеченная реконструкция обветшалого здания позволит не просто сохранить его в составе комплекса «Мухаммадия», но и даст ему вторую жизнь. В нем будут созданы все условия для комфортного проживания студентов, подчеркнули в пресс-службе.



Напомним, в 2020 году в здании учебного корпуса медресе «Мухаммадия» начались ремонтно-реставрационные работы, которые были завершены в этом году к празднику Ураза-байрам. Также в этот день обновленный учебный корпус медресе «Мухаммадия» осмотрел и оценил Президент Татарстана Рустам Минниханов.