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Ру Тат
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13 мая 2021  08:42
Розалия Хайруллина

Рустам Минниханов осмотрел отреставрированное здание медресе «Мухаммадия» в Казани

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Рустам Минниханов осмотрел здание медресе «Мухаммадия» после его реставрации, сообщает пресс-служба Президента РТ.


Экскурсию по обновленному зданию учебного корпуса медресе «Мухаммадия» после ремонтно-реставрационных работ провел муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Во время осмотра обсуждались техническое и методическое оснащение медресе, качество преподавания, а также система учебного процесса. 


Благодаря проведению ремонтно-реставрационных работ в здании разместились семь учебных классов, две учительские, молитвенная комната, читальный зал, два лингафонных кабинета, а также два кабинета информатики. В здании расположены два учебных класса для маломобильных групп населения, гардеробная и тахаратная. 


Сейчас в медресе «Мухаммадия» обучаются 1200 шакирдов. Обучение ведется на по 56 предметам преимущественно на татарском и арабском языках. Всего в медресе трудятся 28 преподавателей. Все наставники имеют высшее религиозное и светское образование. Каждый год из стен религиозного образовательного учреждения выпускается по 4-5 Куръан-хафизов.


Медресе «Мухаммадия» было создано в 1882 году и считается одним из старейших исламских учебных заведений России. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

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