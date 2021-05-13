Рустам Минниханов осмотрел отреставрированное здание медресе «Мухаммадия» в Казани

Рустам Минниханов осмотрел здание медресе «Мухаммадия» после его реставрации, сообщает пресс-служба Президента РТ.



Экскурсию по обновленному зданию учебного корпуса медресе «Мухаммадия» после ремонтно-реставрационных работ провел муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Во время осмотра обсуждались техническое и методическое оснащение медресе, качество преподавания, а также система учебного процесса.



Благодаря проведению ремонтно-реставрационных работ в здании разместились семь учебных классов, две учительские, молитвенная комната, читальный зал, два лингафонных кабинета, а также два кабинета информатики. В здании расположены два учебных класса для маломобильных групп населения, гардеробная и тахаратная.



Сейчас в медресе «Мухаммадия» обучаются 1200 шакирдов. Обучение ведется на по 56 предметам преимущественно на татарском и арабском языках. Всего в медресе трудятся 28 преподавателей. Все наставники имеют высшее религиозное и светское образование. Каждый год из стен религиозного образовательного учреждения выпускается по 4-5 Куръан-хафизов.



Медресе «Мухаммадия» было создано в 1882 году и считается одним из старейших исламских учебных заведений России. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.