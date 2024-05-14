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В отношении главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова возбуждено уголовное дело
Уголовное дело заведено в отношении начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщают в пресс-службе СК России.
«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере», – указано в телеграм-канале ведомства.
По данным следствия, в 2021 – 2023 годах Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.
Во результате обысков по местам проживания и регистрации Кузнецова обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. В настоящее время Кузнецов находится под стражей.
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