Две казанские организации погасили долги по зарплате почти на пять миллионов

Две организации из Казани выплатили задолженность своим работникам на общую сумму почти 5 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-службе минтруда РТ.

«В ходе проведенной работы по погашению задолженности по заработной плате, в рамках Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, погашена задолженность по заработной плате двумя работодателями Казани», – указано в сообщении.

Одна из организаций, ООО «Силикон», выплатила 2,9 млн рублей долга по зарплате своим 25 сотрудникам. Вторая организация, «БСЛ ИНЖИНИРИНГ», погасила задолженность по зарплате на сумму 1,9 млн рублей перед 12 работниками.