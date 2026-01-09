news_header_top
Руc Тат
Общество 9 января 2026 14:07

В Отделении СФР по Татарстану назвали самые востребованные меры поддержки

Отделение СФР по Татарстану назначает более 60 видов выплат. Общее число получателей составляет более 1 миллиона жителей республики. О наиболее востребованных мерах поддержки в интервью «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

«В числе наиболее востребованных на сегодняшний день программы, направленные на поддержку семей с детьми. Абсолютным лидером по количеству обращений граждан остается материнский (семейный) капитал. Основные запросы по нему связаны с практическими шагами по распоряжению средствами. Люди активно интересуются, как направить капитал на улучшение жилищных условий или на образование детей», – сообщил он.

По данным Вафина, важной мерой поддержки выступает единое пособие для семей с детьми, что подтверждается большим объемом вопросов об условиях его назначения и о порядке дистанционного оформления на портале госуслуг.

Подробнее о мерах поддержки, индексации страховых пенсий с 1 января 2026 года и социальных пособий с 1 февраля читайте в материале «Татар-информа».

