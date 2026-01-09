Отделение СФР по РТ: в 2026 году появится новая семейная выплата

С 1 января 2026 года у татарстанцев повышается размер страховых пенсий, а с 1 февраля увеличатся социальные пособия с учетом инфляции за предыдущий год. О востребованных мерах поддержки в интервью «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.





Эдуард Вафин: «В числе наиболее востребованных на сегодняшний день программы, направленные на поддержку семей с детьми»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Более 60 видов выплат получают более миллиона жителей республики»

– Эдуард Яфасович, сколько видов выплат назначает Отделение Социального фонда РФ по РТ жителям Татарстана? Каково общее число получателей?

– Отделение СФР по Татарстану назначает более 60 видов выплат. Общее число получателей составляет более 1 миллиона жителей республики. Это семьи с детьми, пенсионеры, люди с инвалидностью и другие категории граждан.

– Какие меры поддержки наиболее востребованы?

– В числе наиболее востребованных на сегодняшний день программы, направленные на поддержку семей с детьми. Абсолютным лидером по количеству обращений граждан остается материнский (семейный) капитал. Основные запросы по нему связаны с практическими шагами по распоряжению средствами. Люди активно интересуются, как направить капитал на улучшение жилищных условий или на образование детей.

Помимо этого, важной мерой поддержки выступает единое пособие для семей с детьми, что подтверждается большим объемом вопросов об условиях его назначения и о порядке дистанционного оформления на портале госуслуг.

«Размер материнского капитала составит 737 205 рублей на первого ребенка и 974 189 рублей на второго (или третьего)» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Материнский капитал будет проиндексирован на 6,8%»

– Какие выплаты будут проиндексированы в 2026 году?

– С 1 февраля 2026 года будут увеличены социальные пособия с учетом инфляции за предыдущий год. Это касается основных выплат, которые получают семьи с детьми.

В первую очередь вырастет материнский капитал, его проиндексируют на 6,8%. Размер выплаты составит 737 205 рублей на первого ребенка и 974 189 рублей на второго (или третьего), если семья эту меры поддержки на первенца не получала. Семьи с двумя детьми до 2020 года, получавшие выплату на первого ребенка, получат доплату. Те, кто не получал маткапитал ранее, получат полную сумму на второго ребенка.

Также с 1 февраля 2026 года увеличится единовременное пособие при рождении ребенка – оно составит 28 773,74 рубля. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет тоже вырастет до 10 790,89 рубля.

«С 1 января 2026 года повышается размер страховых пенсий. Индексация составит 7,6%» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Индексация коснется и работающих пенсионеров»

– Какие пенсии будут проиндексированы в 2026 году?

– С 1 января 2026 года повышается размер страховых пенсий. Индексация составит 7,6%. В среднем пенсии увеличатся на 1 864 рубля, их средний размер достигнет 26 395 рублей.

Повышение проводится автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться и подавать заявления. Важный момент – индексация коснется не только неработающих, но и работающих пенсионеров. Перерасчет сделают с учетом всех индексаций, которые раньше не применялись, пока человек работал. Благодаря этому прибавка для работающих пенсионеров будет более заметной.

– Появятся ли новые меры поддержки в 2026 году?

– Да, в 2026 году появится новая мера поддержки. Это ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Она будет предназначена для семей, в которых родители официально работают, платят налоги и имеют доход не выше полутора прожиточных минимумов на одного человека.