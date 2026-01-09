В Отделении СФР по РТ заявили об индексации страховых пенсий на 7,6%

С 1 января 2026 года повышен размер страховых пенсий на 7,6%. В среднем пенсии увеличатся на 1 864 рубля, их средний размер достигнет 26 395 рублей. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

«Повышение проводится автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться и подавать заявления. Важный момент – индексация коснется не только неработающих, но и работающих пенсионеров. Перерасчет сделают с учетом всех индексаций, которые раньше не применялись, пока человек работал. Благодаря этому прибавка для работающих пенсионеров будет более заметной», – сообщил он.

Также с 1 февраля 2026 года будут увеличены социальные пособия с учетом инфляции за предыдущий год. Это касается основных выплат, которые получают семьи с детьми.

Подробнее о мерах поддержки, индексации страховых пенсий с 1 января 2026 года и социальных пособий с 1 февраля читайте в материале «Татар-информа».