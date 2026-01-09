В Отделении СФР по РТ рассказали о новой семейной выплате для работающих родителей

В 2026 году появится новая мера поддержки. Это ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

«В новом году появится новая мера поддержки – ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Она будет предназначена для семей, в которых родители официально работают, платят налоги и имеют доход не выше полутора прожиточных минимумов на одного человека», – сообщил он.

Также с 1 января 2026 года проиндексированы страховые пенсии, а с 1 февраля 2026 года будут увеличены социальные пособия с учетом инфляции за предыдущий год. Это касается основных выплат, которые получают семьи с детьми.

