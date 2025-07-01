В Отделении СФР по РТ рассказали, будет ли оплачен больничный во время отпуска

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Больничный, открытый в связи с заболеванием или травмой работника в период его ежегодного оплачиваемого отпуска, будет оплачен. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

«При заболеваниях и травмах работника, возникших в период ежегодного оплачиваемого отпуска, листок нетрудоспособности формируется медицинской организацией на общих основаниях», – отметил он.

Согласно статье 124 ТК РФ, в случае временной нетрудоспособности работника ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника. Отпуск продлевается на то количество календарных дней, которые совпали с периодом болезни или временной нетрудоспособности.

«Следует отметить, что листки нетрудоспособности в случае заболевания члена семьи и необходимости ухода за ним во время очередного оплачиваемого отпуска не выдаются и не оплачиваются», – добавил Вафин.

Что делать, если на время отпуска накладывается больничный и как получить выплаты, если человек заболел или получил травму во время отдыха за рубежом, читайте в материале «Татар-информа».