В осенние каникулы к работе в детских лагерях Челнов допустили только привитых от Covid

В осенние каникулы к работе в детских лагерях Набережных Челнов привлечены только вакцинированные от коронавирусной инфекции сотрудники. Об этом на IХ заседании горсовета Набережных Челнов сообщила заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора Лемуза Нафигуллина.

«Отдых детей проходит при соблюдении всех санитарных норм. К работе были привлечены только вакцинированные против Covid-19 сотрудники, а персонал пищеблока был дополнительно обследован на вирусные и кишечные инфекции», — отметила докладчик.

В осенние каникулы в Набережных Челнах функционируют 60 пришкольных лагерей, в которых отдыхают 3 тыс. юных жителей города, а также открыты пять загородных лагерей, где находятся более 1 тыс. детей.

«Организаторам отдыха еще раз были разъяснены требования санитарного законодательства, которые позволят обеспечить детям качественный и безопасный отдых. Всем организациям выданы санитарно-эпидемиологические заключения на работу лагерей», — резюмировала Нафигуллина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 10 ноября в Челнах начнут выявлять непривитых от Covid-19 сотрудников в трудовых коллективах.