10 ноября в Челнах начнут выявлять непривитых от Covid в трудовых коллективах

С 10 ноября в Набережных Челнах стартуют проверки среди трудовых коллективов города. Сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора будут выявлять работников предприятий, подлежащих обязательной вакцинации, не сделавших прививку от коронавируса. Об этом на IХ заседании горсовета Набережных Челнов сообщила заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора Лемуза Нафигуллина.

Непривитые и непереболевшие Covid-19 уже 9 ноября должны быть отстранены от работы, исключение составляют лица с медотводами. «В случае нарушения будем принимать меры и направлять административные материалы для рассмотрения и принятия мер в городской суд», — поделилась подробностями докладчик.

Ситуация по коронавирусной инфекцией в Набережных Челнах и в целом по Татарстану остается напряженной.

«Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией значительно выросло не только в нашем городе, но и по всей республике. В сложившейся ситуации потребовалось введение дополнительных ограничительных мер и обязательной вакцинации, которая действует с 11 октября», — напомнила Нафигуллина.

На 2 ноября в Челнах зарегистрировано 4538 случаев коронавирусной инфекции, что составляет 863,8 на 100 тыс. населения — это выше среднереспубликанского значения на 3,5%. Под медицинским наблюдением остаются 280 человек, снято — 10095 человек.