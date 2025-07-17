В Органном зале Челнов – пополнение: у попугаев Шурочки и Кеши появились птенцы

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

У пернатых обитателей Органного зала Набережных Челнов – событие: у волнистых попугаев Кеши и Шурочки вновь появилось потомство.

Напомним, самку Шуру подобрали осенью на улице – замерзшую и одинокую, она примкнула к стае воробьев. Кешу спасли от кота. С тех пор птицы живут в Органном зале, они стали настоящими любимцами.

«Кеша – умничка, с ним надо разговаривать», – ласково отзывается о питомце специалист по кадрам Органного зала Татьяна Баклушина. Именно она заботится о попугаях и проводит с ними много времени. По ее словам, птицы узнают ее по голосу.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я уже, когда поднимаюсь, начинаю с лестницы говорить: “Шура, Кеша, Шура, Кеша”, и слышу, как они мне отвечают. Это такое счастье, когда они тебя ждут», – делится Татьяна Баклушина.

Попугаи стали родителями во второй раз. Первое потомство уже обрело новых хозяев. А сейчас в гнезде три новых птенца – более спокойных, как отмечает Татьяна, но все же с характером: пытаются клюнуть, подражая своей маме Шуре, известной своим своенравием.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

На днях малыши впервые вышли из клетки. Двое из них уже делают первые попытки полета, самостоятельно садятся на жердочки, пробуют корм. Пока в руки не даются, но интерес к общению у них уже проявляется.

«Огрызаются, огрызаются… Но на руках я их еще сильно не держала», – с улыбкой рассказывает Татьяна.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее у нее не было попугаев, но благодаря наблюдательности и чтению профильной литературы она быстро научилась понимать повадки птиц и ухаживать за ними. Теперь специалист по кадрам уверенно разбирается не только в людях, но и в пернатых друзьях.

Птенцы сейчас в фазе активного роста. Они контактные, добрые, идут на руки. Через месяц птенцам начнут подыскивать новых хозяев. В Органном зале надеются, что это будут люди, готовые не только кормить, но и выпускать птиц полетать – ведь для попугаев это жизненно важно.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой