Попугаи в Органном зале Челнов: пернатые меломаны очаровали сотрудников и зрителей

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Попугаи Шура и Кеша любят слушать орган, чирикают в такт музыке и уже стали всеобщими любимцами. Необычные «сотрудники» появились в Органном зале Набережных Челнов. Живут птицы в кабинете отдела кадров, а их появление здесь было совершенно случайным.

«Это наша Шурочка и Кеша. Появились они у нас совершенно случайно. Сосед поймал Шурочку на улице. Сказал, что она кормилась вместе с голубями и воробьями. Я, говорит, подошел, палец подставил, и она мне села на палец. Он ее принес к нам», – рассказала специалист по кадрам Органного зала Татьяна Баклушина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Оставить птиц дома Татьяна не могла – у нее уже есть собаки и кошки. Тогда директор Органного зала разрешила поселить найденышей в кабинете. Теперь Шура и Кеша радуют сотрудников своими трелями и активно слушают классическую музыку.

«А самая у нас фишка, что они у нас музыку любят, то есть они орган любят слушать. Под орган, когда они летают, тут такой свист стоит. Музыку они выбирают. Если какая-то музыка им не нравится, они сидят тихо, насторожено. А есть музыка, которую они слушают с удовольствием», – пояснила Татьяна Баклушина.

Два раза в день Кеша и Шура совершают обязательный ритуал – свободный полет по кабинету. А зрители, приходя в Органный зал, приносят им угощения.

Кстати, недавно оказалось, что попугаев в Органном зале может стать больше: Шура снесла восемь яиц. Татьяна Баклушина пока не решила, что делать с потомством, но уверена, что сначала нужно вырастить птенцов, а уже потом думать об их будущем.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой