В Татарстане 32 населенных пункта могут попасть под затопление в паводок

В МЧС Татарстана подготовили прогноз зон возможного подтопления в весенний период 2024 года при достижении уровней воды на реках до отметок опасного явления. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте ведомства.

Согласно прогнозам БГБУ «УГМС РТ» и данным статистики, при наиболее вероятном сценарии развития паводка в этом году опасность затоплений представляют 10 рек республики. Под затопление могут попасть 32 населенных пункта, в которых 1003 дома.

Речь идет о населенных пунктах Тумутук, Старая Тумба, Старое Камкино, Качелино, Малые Турнали, Уба, Исергапово и еще нескольких поселков на территории Балтасинского, Буинского, Высокогорского, Зеленодольского, Кайбицкого, Мамадышского, Лениногорского, Новошешминского и Ютазинского районов. Подробный список населенных пунктов опубликован на сайте МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что данная информация направлена в адрес Глав муниципальных образований для принятия мер на местах.