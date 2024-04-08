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В Оренбургской области остаются затопленными свыше десяти тысяч домов
В Оренбургской области по состоянию на утро 8 апреля в зоне подтопления остаются более 10 тысяч домов, сообщает РИА Новости.
Подтоплены также 18 тысяч приусадебных участков.
В правительстве региона сообщили, что за минувшие сутки вода ушла из 311 домов и 1700 участков, в которых в общей сложности зарегистрированы 1718 человек.
Ранее мы сообщали, что мэр Оренбурга призвал жителей к срочной эвакуации. В городе действует режим ЧС
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