В Оренбургской области остаются затопленными свыше десяти тысяч домов

В Оренбургской области по состоянию на утро 8 апреля в зоне подтопления остаются более 10 тысяч домов, сообщает РИА Новости.

Подтоплены также 18 тысяч приусадебных участков.

В правительстве региона сообщили, что за минувшие сутки вода ушла из 311 домов и 1700 участков, в которых в общей сложности зарегистрированы 1718 человек.

Ранее мы сообщали, что мэр Оренбурга призвал жителей к срочной эвакуации. В городе действует режим ЧС