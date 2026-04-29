В «Оренбурге» пошутили над «Баварией» после матча ЛЧ: «А мы Сафонову пять забивали»

Пресс-служба ФК «Оренбург» выложила пост юмористического содержания, посвященный поражению «Баварии» от «ПСЖ» (4:5) в рамках Лиги чемпионов. Ворота парижского клуба в этой встрече защищал россиянин Матвей Сафонов.

«Эй, «Бавария»! А мы Сафонову пять забивали», – написано в сообщении официального сообщества телеграм «Оренбурга».

Напомним, в ноябре 2022 года «Краснодар» уступил «Оренбургу» в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги. В том матче в воротах южан Матвей Сафонов пропустил пять мячей. Матч закончился со счетом 5:1 в пользу оренбуржцев.

Летом 2024 года Матвей Сафонов перешел во французский «ПСЖ». Ранее стало известно, что Люка Шевалье, до недавнего времени занимавший ворота парижского клуба в качестве основного голкипера, может покинуть клуб в летнее трансферное окно.