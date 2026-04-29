Шевалье может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье может покинуть парижский клуб в ближайшее трансферное окно. Об этом стало известно от инсайдера Николо Скира.

Люка Шевалье пополнил ряды «ПСЖ» 9 августа 2025 года и занял место основного голкипера в воротах французского клуба. За это время он провел провел 17 встреч во французской Лиге 1, шесть игр в Лиге чемпионов и одну – в Кубке Франции.

В последний раз 24-летний голкипер принимал участие в официальных встречах в январе 2026 года. А вскоре проиграл конкуренцию и место в основном составе россиянину Матвею Сафонову, продолжительное время находившемуся в запасе.

В сезоне 2025/2026 «ПСЖ» идет на первом месте в турнирной таблице Лиги 1 с 69 очками.