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Общество
24 ноября 2021  19:02

Пенсионный фонд предупредил татарстанцев о новом виде мошенничества в интернете

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В Сети появился новый вид мошенничества – рассылка писем на e-mail с ложной информацией о возврате страховых накоплений, предупреждает пресс-служба ОПФР по Татарстану. 

«Не нажимайте на кнопку "Оформить возврат", не заполняйте данные своих банковских карт на неизвестных сайтах. Не становитесь жертвой мошенников, будьте бдительны», - призвал татарстанцев руководитель регионального отделения фонда Эдуард Вафин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жительница Татарстана поверила лжесотруднице банка, взяла в кредит 290 тысяч и перевела аферистам. Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась в полицию. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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