Жительница РТ поверила лжесотруднице банка, взяла в кредит 290 тысяч и перевела аферистам

61-летней жительнице Нижнекамска позвонила незнакомая девушка, которая представилась сотрудницей банка, и сообщила, что якобы на ее имя пытаются взять кредит. По словам звонившей, женщина должна сама взять кредит и перевести деньги на «безопасную ячейку».

Поверив лжесотруднице банка, женщина оформила кредит на 289 тысяч рублей. После этого аферисты уговорили ее купить новый телефон для бесконтактного взаимодействия с банкоматами. Нижнекамка купила телефон и привязала к нему карту, которую продиктовали мошенники.

Все полученные в займ деньги она перевела на незнакомые продиктованные счета, после чего аферисты перестали выходить на связь. Тогда женщина поняла, что ее обманули, и она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают личности звонивших. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнекамскому району.

МВД по РТ напоминает, что сотрудники кредитно-финансовой сферы никогда не звонят и не присылают писем с просьбой предоставить им ваши личные или банковские данные, а также продиктовать различные коды из SMS-сообщений.

Если вам позвонили из банка и сообщили о подозрительных операциях с вашим счетом или оформлении кредита, сразу же прекратите разговор и перезвоните по официальному номеру банка, который указан на оборотной стороне карты, чтобы перепроверить информацию.