В ОП РФ открылась выставка о восстановлении подшефных Татарстану городов ЛНР

Фото предоставлено пресс-службой Ольги Павловой

В Общественной палате России открылась выставка «Тыл и фронт: общая Победа», посвященная восстановлению подшефных Татарстану городов Луганской народной республики – Лисичанска и Рубежного. Также состоялся показ документального фильма «Не шелковый путь», рассказывающего о работе татарстанских волонтеров в зоне специальной военной операции.

Участие в церемонии открытия приняли член Общественной палаты РФ от РТ, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова и министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин, который на посту вице-премьера Татарстана в 2024-2025 годах курировал оказание помощи Луганщине.

Ольга Павлова подчеркнула, что выставка является «голосом времени и документом эпохи», а каждый снимок представляет собой свидетельство мужества. Фаниль Аглиуллин в свою очередь указал на высокую значимость выставки как свидетельства единства народа России и его решимости помочь.

«Несмотря на все вызовы, наши аварийные бригады постоянно присутствуют в Лисичанске и Рубежном, оказывая необходимую помощь <...>», – заявил министр, слова которого приводит пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Позднее Ольга Павлова заметила, что для нее как инициатора выставки «было принципиально важно уйти от формата привычного официального мероприятия и создать пространство для честного разговора о времени, в котором мы живем».

По словам общественницы, эта выставка – словно визуальная летопись большой работы, которую сегодня ведет Республика Татарстан в подшефных городах Луганщины. «На снимках военкоров Тимура Камалетдинова и Максима Приходько зафиксировано главное: не только последствия войны, но и процесс возвращения жизни. Аварийные бригады, волонтеры, строители, врачи, бойцы, жители освобожденных территорий – люди, которые каждый день собирают заново разрушенное пространство», – констатировала она.

По мнению Павловой, особенно важно, что в экспозиции нет какой-либо искусственной героизации, и за счет этого фотографии работают настолько сильно. «В кадре – настоящая жизнь. Усталые лица после тяжелой дороги, разрушенные школы, дети, которые заново учатся жить без звука сирен, бойцы, для которых несколько минут разговора с земляками становятся связью с домом. Через такие детали особенно остро понимаешь, какой ценой сегодня дается восстановление исторических регионов», – описала она свое восприятие снимков.

Павлова добавила, что фильм «Не шелковый путь» продолжает эту интонацию. На ее взгляд, сила картины заключается в отсутствии постановочности. «Это фактически живой разговор людей, которые <...> давно перестали воспринимать помощь фронту как разовую акцию. Картина очень точно показывает главное изменение последних лет: в обществе сформировалась новая культура служения. Причем служения очень тихого, без попытки делать из этого публичный подвиг», – выразила уверенность она. Ей представляется, что именно такая внутренняя мобилизация общества сегодня во многом определяет устойчивость страны.

«Отдельное впечатление производят кадры служения представителей традиционных религий на передовой. Священнослужители рядом с бойцами воспринимаются там совершенно иначе, чем в мирной жизни. В условиях постоянного риска человеку особенно важно понимать, ради чего он идет вперед и на что внутренне опирается. И фильм очень деликатно показывает эту сторону фронтовой жизни», – поделилась член Общественной палаты РФ.

Ольга Павлова также назвала принципиально важным организацию таких выставок и показов в общественных и государственных институтах, где формируется содержательная повестка страны. «Потому что сегодня речь идет уже не только о гуманитарной помощи или восстановлении территорий. Речь идет о сохранении национального единства, исторической памяти и самой способности общества консолидироваться в сложный период», – убеждена она.

«И, пожалуй, главный вывод сегодня заключается в том, что фронт и тыл больше невозможно разделить. Между ними нет дистанции. Есть единое пространство ответственности, в котором у каждого своя работа, свой участок и своя мера личного участия. Общая победа начинается с каждого из нас», – заключила общественница, завершая описание своих впечатлений от выставки и ее церемонии открытия.

Выставка «Тыл и фронт: общая победа» продолжит свою работу в Общественной палате РФ до 29 мая. Подробнее о фильме «Не шелковый путь» можно прочитать в материале «Татар-информа».